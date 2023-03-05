رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مفارقة القدر.. رحيل شريفة فاضل صاحبة أغنية «لسه بدري» قبل رمضان بأيام

كتب:

خالد فرج
02:38 ص | الأحد 05 مارس 2023
شريفة فاضل

شريفة فاضل

رحلت الفنانة شريفة فاضل عن عالمنا، مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 85 عاما، وفقاً لما أعلنه نجل شقيقها طارق ندا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

ومن مفارقة القدر أن رحيل شريفة فاضل جاء قبل 18 يوما من حلول شهر رمضان الكريم، والذي غنت له أغنيتها الشهيرة «والله لسه بدري يا شهر الصيام» التي ما زالت تذاع في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.

موعد ومكان جنازة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

وتُشيع جنازة الفنانة الراحلة شريفة فاضل من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، ومن المقرر أن يواري جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.

ولم تحدد أسرة الفنانة الراحلة شريفة فاضل موعد أو مكان إقامة العزاء إلى الآن، حيث من المتوقع الإعلان عن ترتيباته بعد انتهاء صلاة الجنازة.

أشهر أغاني الفنانة الراحلة شريفة فاضل

يذكر أن شريفة فاضل قدمت عدداً من الأغاني التي لعبت دوراً كبيراً في شهرتها وبزوغ نجوميتها، منها «أم البطل، أمانة يا بكرة، وحارة السقايين».

 

اقرأ المزيد:

وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ85 عاما

تشييع جنازة شريفة فاضل عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة

سر بكاء شريفة فاضل 3 مرات أثناء تسجيلها أغنية «أم البطل».. ابنها السبب

ابن شقيق شريفة فاضل ينعى الفنانة الراحلة
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.