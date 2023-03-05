مفارقة القدر.. رحيل شريفة فاضل صاحبة أغنية «لسه بدري» قبل رمضان بأيام

رحلت الفنانة شريفة فاضل عن عالمنا، مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 85 عاما، وفقاً لما أعلنه نجل شقيقها طارق ندا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

ومن مفارقة القدر أن رحيل شريفة فاضل جاء قبل 18 يوما من حلول شهر رمضان الكريم، والذي غنت له أغنيتها الشهيرة «والله لسه بدري يا شهر الصيام» التي ما زالت تذاع في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.

موعد ومكان جنازة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

وتُشيع جنازة الفنانة الراحلة شريفة فاضل من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، ومن المقرر أن يواري جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.

ولم تحدد أسرة الفنانة الراحلة شريفة فاضل موعد أو مكان إقامة العزاء إلى الآن، حيث من المتوقع الإعلان عن ترتيباته بعد انتهاء صلاة الجنازة.

أشهر أغاني الفنانة الراحلة شريفة فاضل

يذكر أن شريفة فاضل قدمت عدداً من الأغاني التي لعبت دوراً كبيراً في شهرتها وبزوغ نجوميتها، منها «أم البطل، أمانة يا بكرة، وحارة السقايين».