ابن شقيق شريفة فاضل ينعى الفنانة الراحلة

حرص طارق ندا، ابن شقيق الفنانة الراحلة شريفة فاضل، على نعي عمته التي وافتها المنية، مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 85 عاما

وكتب ندا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: سبحان من له الدوام، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت الى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل، والدة سامى السيد بدير رجل الأعمال في أيرلندا».

موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة شريفة فاضل

وأضاف في منشوره: «صلاة الجنازة على عمتي شريفة فاضل فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، والدفن فى مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة صلاح سالم مقابر الامام الشافعي، الله يرحمك يا أم البطل ويحسن اليكي ويغفر لكي ويسامحك ويسكنك الفردوس الأعلى أمين».

بوسي شلبي تعلن نبأ وفاة شريفة فاضل

وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد أعلنت نبأ وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».