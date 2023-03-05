هزة أرضية بقوة 3.9 ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 3 كيلومترات.

مركز الهزة الأرضية

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على مسافة 38 كيلومتر اشمال غرب «كهرمان مرعش» و23 كم جنوب شرق «جوكسون».

وضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق من اليوم الأحد، وسط تركيا، على عمق 10 كيلو متر.

زلزال في تركيا

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 40 كيلومترا غرب «غازي عنتاب» و19 كم شرق «نورداجي».