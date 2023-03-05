«فودة»: التصالح في 9500 مخالفة بناء بمدن جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدولة تسعى إلى حل مشاكل المواطنين بما يحافظ على حقوق الدولة، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الاستجابة لمطالب أهالي سيناء في ضوء القانون، مشيراً إلى أن جنوب سيناء حققت أرقاما قياسية في ملف تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف المحافظ لـ«الوطن»، أن مديرية الإسكان، بالتنسيق مع مجالس المدن، تفحص الطلبات المقدمة في كل المدن، سواء للتصالح في مخالفات البناء أو تقنين الأوضاع.

7 آلاف ملف تقنين أوضاع

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي ملفات تقنين اوضاع الأراضي السكنية بلغ نحو 7000 ملف على مستوى المحافظة، بنسبة بلغت 46%، وقال إن مدينة طور سيناء هي الأعلى بالنسبة لملف تقنين المنازل بإجمالي 1800 حالة تقريباً.

وتابع المحافظ، بأن إجمالي الملفات التي جرى التصديق عليها بالموافقة بلغت 230 حالة، بينما بلغت أعداد الملفات المرفوضة 950 حالة، وجاري فحص 3658 حالة من حالات التقنين المقدمة طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة.

مخالفات البناء

وأوضح «فودة»، أن إجمالي حالات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة بلغ نحو 9500 حالة، مشيرا إلى أنه وافق على 10 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء وفق «نموذج 10»، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 314 قرارا.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الحالات التي جرى التصديق لها بالموافقة استوفت جميع الشروط والمستندات، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وتابع، بأنه وافق على 8 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة رأس سدر، ليصبح إجمالي ما تم التصديق عليه حتى الآن لأهالي المدينة 242 قرارا.

ووجه المحافظ بسرعة البت في ملفات التصالح، على أن تقوم اللجان بالمدن بالعمل باستمرار لضمان سرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.