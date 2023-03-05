عاجل.. هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر تضرب سوريا

ضربت هزة أرضية الأراضي السورية، قبل قليل، وفقا لما لما أفادت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

وأوضحت محطات شبكة الرصد الزلزالي في سوريا، أنّها سجلت في تمام الساعة 09:25 بالتوقيت المحلي، هزّة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر

الهزة الأرضية كانت على عمق 16 كيلومترا

ونوهت بأنّ الهزّة الأرضية كانت على عمق 16 كيلومترا، وتبعد مسافة 56 كيلومترا شمال غرب مدينة تدمر.

وتتوالى الهزات الإرتدادية التي تضرب سوريا وعدد من دول العالم، عقب زلزال 6 فبراير المدمر والذي ضرب تركيا وسوريا فبراير الماضي.