انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج «لياقتي مهاراتي» بشرم الشيخ.. تستهدف 3 آلاف فتاة

أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، أن المرحلة الثالثة من مشروع «الرياضة من أجل التنمية.. لياقتي مهاراتي» انطلقت بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ، وتستهدف تعليم 3000 فتاة على مستوى المحافظة مهارات حياتية بالتعاون مع اليونيسيف.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدرس الأول من المرحلة الثالثة بعنوان «أنا عارفة نفسي» تحت شعار «أفضلي دوري هتكتشفي وتتطوري»، والدرس الثاني «أنا جميله» تحت شعار «سيبك من المرآة جمالك حكاية».

العيوب مش قيود

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الدرس الثالث كان بعنوان «أقبل نفسي واحترامها» تحت شعار «العيوب مش قيود»، والدرس الرابع «حب الرياضة يعني صحة ورشاقة»، والدرس الخامس «الميزة خلتني فريدة».

وأشار أن المشروع يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعيا من خلال الرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن البرنامج بدعم من منظمة اليونيسف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر، موضحاً أن المرحلتين الأولى والثانية استهدفتا 7 مراكز على مستوى محافظة جنوب سيناء.

تدريبات المصارعة

وأكد «فتحي» أن مراكز الشباب بالمحافظة تفتح أبوابها طوال الأسبوع من أجل استمرار التدريبات الأسبوعية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بجنوب سيناء في رياضة المصارعة لمراحل الناشئين والواعدين وأبطال الواعدين، حيث شهد مركز شباب الساحل تدريبات للأبطال الواعدين في رفع الأثقال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين ودعمهم في كل المجالات.

الجدير بالذكر أن رسالة المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ويخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل على تنمية موارد المشروع، ويتم الإشراف عليها اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.