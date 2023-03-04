تنفيذ برنامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمراكز شباب جنوب سيناء

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن مراكز الشباب على مستوى المدن تنفذ المشروع القومي للموهبة من أجل اكتشاف المهارات والمواهب الموجودة لدى شباب وفتيات جنوب سيناء.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ عدة برامج داخل مراكز الشباب لتنمية مهارات النشء، وجرى تنفيذ معظمها بجنوب سيناء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

رعاية المواهب

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، أن البطل الأولمبي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

الفنون التشكيلية

وأضاف «فتحي»، أن شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية التابعة لإدارة تنميه النشء بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، نظمت تدريبات دورية لتنمية الجانب الفني والإبداع لدى الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم.