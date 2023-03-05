«معلومات الوزراء» يرصد موقف مصر في مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة أجيليتي لعام 2023، والذي أشار إلى استقرار ترتيب مصر، حيث حصلت على المركز الـ21 من بين 50 دولة عام 2023، مسجلة 5.06 نقطة مقابل 5.0 نقطة عام 2022.

وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تتناول أو تهم الشأن المصري.

تصنيف الأسواق الناشئة

ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشرة، على استطلاع أراء 750 مديرا تنفيذيا عالميا في قطاع الخدمات اللوجستية، بشأن معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، ويهدف المؤشر إلى قياس البيانات الاقتصادية والتجارية والمؤشرات الاجتماعية وتطوير النقل لتصنيف 50 دولة من الأسواق الناشئة وفقًا لإمكاناتها كأسواق لوجستية، بالاعتماد على 4 مجالات رئيسية لتطوير سوق الخدمات اللوجستية، وهي: «الفرص اللوجستية المحلية، والفرص اللوجستية الدولية، وأساسيات العمل، والجاهزية الرقمية».

وأضاف التقرير أنّ الصين جاءت في المركز الأول عالميًّا، تلتها الهند والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وإندونسيا على التوالي، بينما جاءت ليبيا، وميانمار، وأنجولا، وفينزويلا، وموزمبيق في المراكز الأخيرة على التوالي.