موعد الأيام البيض لشهر شعبان 2023.. تبدأ غدا

مع بداية شهر شعبان المبارك، يتساءل الكثير من المسلمين عن الأيام البيض لشهر شعبان 2023 فهي من الأيام المباركة والتي يستحب فيها أن يكثر خلالها المسلم من عبادة الله عز وجل، وذلك ليس فقط لشهر شعبان ولكن في كل الشهور العربية، والعديد منهم يحرص على الصيام في هذه الأيام من كل شهر من الشهور الهجرية.

الأيام البيض لشهر شعبان 2023

وكشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد بداية الأيام البيض لشهر شعبان 2023 والتي تبدأ من يوم الأحد المقبل 5 مارس في التاريخ الميلادي، وتنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري.

أما عن موعد بداية الأيام البيض لشهر شعبان 2023 بالتاريخ الهجري، فتكون بدايتها في يوم 13 من شهر شعبان، وتنتهي في يوم 15 من شهر شعبان، فتأتي على النحو التالي، وذلك وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية:

- صيام اليوم الأول من الأيام البيض في شهر شعبان يوم الأحد 13 شعبان 1444 - 5 مارس 2023 المقبل.

- صيام اليوم الثاني من الأيام البيض في شهر شعبان يوم الإثنين 14 شعبان 1444- 6 مارس 2023 المقبل.

- صيام اليوم الثالث من الأيام البيض في شهر شعبان يوم الثلاثاء 15 شعبان 1444 - 7 مارس 2023 المقبل.

فضل الأيام البيض لشهر شعبان 2023

وبالحديث عن الأيام البيض لشهر شعبان 2023، لابد من الإشارة إلى أن هذه الأيام من الأيام المباركة في كل الشهور العربية وليس فقط شهر شعبان، ويستحب فيها أن يدعو المرء الله عز وجل بكل ما يتنمنى من خير الدنيا والآخرة، فيحرص الكثير على ترديد الأدعية وأن يدعو لأهلهم والأحباء ويدعوا لأنفسهم أيضا، وهناك عدد من الأدعية التي يفضل أن يرددها المسلم سواء في شهر شعبان 2023 وغيره من الشهور، وفي الأيام البيض من شهر شعبان 2023 أو ليلة النصف من شعبان 2023، أو أي وقت من العام، ومن هذه الأدعية:

- «اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.2. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنون».

- «اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.4. اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.5. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني».