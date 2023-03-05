عاجل.. الحكومة: لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تحريك أسعار البنزين، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي أكدت عدم صحة ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بمحافظات الجمهورية كافة، ثابتة كما هي دون أي زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 7.25 جنيه للتر.

وتابعت الوزارة، أنّها شددت على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وللتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين، الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: www.facebook.com/sotakmasmwo، أو الاتصال بالخط الساخن 15330.

كما ناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.