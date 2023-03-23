شارع «المعز» أكبر متحف إسلامي مفتوح يتردد عليه الآلاف يوميا

مجرد أن تلمس قدماك شارع «المعز لدين الله الفاطمي»، ستشعر بالتاريخ وعراقته خاصة وأنه أحد المحاور الرئيسية للقاهرة التاريخية، والذي عاشت فيه وقامت ممالك وانتهت أخرى، فقد مرت عليه ستة حقب من تاريخ المحروسة.

ويضم شارع «المعز» على جانبيه العديد من الآثار التي أُنشئت على مدار 1040 سنة، وتتفرع منه أهم الحارات والشوارع ذات القيمة التاريخية والأثرية.

الشارع يشهد فعاليات ومهرجانات فنية وثقافية

ويعتبر شارع «المعز» أكبر متحف إسلامي مفتوح في العالم، لكونه مزارًا أثريًا وسياحيًا ليس له مثيل، بجانب أنه يعد سوقًا تجاريًا يتردد عليه مئات الآلاف يومياً، بجانب إنه مركز إبداعي فني مفتوح لما يشهده من مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية خاصة خلال شهر رمضان وأجوائه الجميلة المبهجة.

ويقع شارع المعز في منطقة الأزهر بحي وسط القاهرة، يحده من الشمال باب النصر وباب الفتوح، ومن الشرق شارع الدراسة وبقايا أسوار القاهرة القديمة، ومن الجنوب شارع باب الوزير، ومن الغرب شارع بورسعيد، ويرجع تاريخه إلى عام 969م أي منذ تأسيس مدينة القاهرة، التي أساسها المعز لدين الله الفاطمي.

ويطلق عليه الشارع الأعظم أو القصبة الكبرى، لمروره بالعديد من المناطق منها منطقة النحاسين، وخان الخليلي، والصاغة، قاطعا شارع جوهر القائد «الموسكي»، وشارع الازهر، ممتداً لمنطقة الغورية والفحامين، ثم زقاق المدق والسكرية لينتهي عند باب زويلة.

شارع المعز.. ولد فيه نجيب محفوظ

ووفق موقع محافظة القاهرة الإلكتروني، فأن صلاح الدين الأيوبي عاش بهذا الشارع، والمؤرخ المقريزي، وولد فيه الروائي نجيب محفوظ، ودرس الرئيس جمال عبد الناصر في مدرسة النحاسين التي تحولت الأن لمتحف النسيج المصري، ويضم الشارع العديد من الآثار التي تعود لعصور تاريخية مختلفة بداية من العصر الفاطمي، ومروراً بالعصر الأيوبي، والعصر المملوكي البحري، والشركسي، والعصر العثماني، علاوة على آثارًا من عصر محمد علي والتي تكشف للأجيال المتعاقبة رسائل وحكايات وطبائع هذا الزمن الجميل.