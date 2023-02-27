وزير السياحة: مسجد الحاكم بأمر الله إضافة أثرية كبيرة لشارع المعز لدين الله

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله بعد الانتهاء من ترميمه بشكل كامل.

مسجد الحاكم بأمر الله

وقال وزير الآثار إن افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله يمثل إضافة سياحية وأثرية كبيرة لشارع المعز لدين الله الفاطمي، أحد أهم الشوارع التاريخية بمصر حاليا.

وأشار إلى أن هذا الافتتاح يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالمناطق الأثرية الاسلامية، آملا أن تساهم تلك الافتتاحات المتتالية بكل المناطق والمدن المصرية في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ثاني أكبر المساجد الأثرية بمصر

ومن جهته قال الدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلي للآثار إن مسجد الحاكم بأمر الله له أهمية قصوى، حيث يعتبر ثاني أكبر المساجد الأثرية اتساعا بعد مسجد أحمد بن طولون حيث بلغت مساحة المسجد نحو 14 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن مسجد الحاكم بأمر الله استغرق بنائه نحو 23 عاما حيث بدأ بنائه العزيز بالله عام 380 هجريا، وأتم بنائه الحاكم بأمر الله، وجرى الانتهاء من بنائه عام 403 هجريا.

أعمال التطوير بدأت في فبراير 2017

وتابع أن أعمال تطوير وترميم المسجد بدأت في فبراير 2017 وانتهت في فبراير 2023.

ومن جهته، قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إن افتتاح المسجد يأتي في إطار التطوير الشامل لكل مناطق العاصمة المصرية سواء الحديثة أو الأثرية، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تطوير مدينة الفسطاط بالكامل.