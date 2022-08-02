محمد كريم مع أبطال فيلم «A Day to Die» في شارع المعز والحسين «صور»

شارك الفنان المصري محمد كريم، أبطال فيلمه الأخيرة «A Day to Die» جولات خاصة في السعودية والإمارات، ومؤخراَ في مصر بلده الأول، وتحديدا في الحسين والمعز وشوارع مصر القديمة، قبل عرض الفيلم بالقاهرة.

ونشر محمد كريم مجموعة صور تجمعه بأبطال الفيلم عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، من شارع المعز، وعلق عليها قائلا، «بعد جولة للعروض الخاصة في السعودية والإمارات أخيرا في قاهرة المعز.. مع Leon Robinson وBrooke Butler والمخرج Wes Miller من فريق عمل فيلمي الأخير A Day to Die بين الحسين والمعز وشوارع مصر القديمة قبل عرض الفيلم بالقاهرة».

محمد كريم يتحدث عن فيلم يوم للموت

ومن جانبه قال محمد كريم في تصريحات صحفية: «إن فيلم يوم للموت ليس الفيلم الأول عالميا حيث سبقه فيلمه Ascore to settle مع نجم العالمي نيكولاس كيدج».

وأضاف قائلا: «بقالي أكتر من 15 سنة بحاول أدخل هوليود، شايف أن الموضوع صعب، لأن أنا أسمي محمد من مصر ومن الوطن العربي، ويبقى لازم الدور يكون عربي، لكن حالياً هوليوود اختلفت، ولازم يكون لينا تأثير أكتر، و أتمنى إلي أنا عملته يفتح باب لغيري، ويشوفوا إن إحنا ممكن نعمل أدوار تانية».

محطات في حياة محمد كريم

بدأ محمد كريم عمله بالفن بعدما أتم دراسته الثانوية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية لكن حبه للتمثيل لم يمنعه من دراسة الطب بجامعة عين شمس متبعاً خطى عائلته.

كانت بدايته تليفزونية في مسلسل «أحلام مؤجلة»1999، «بنات أفكاري» 2001، «مسألة مبدأ» 2003.

بعدها انطلق سينمائيا ليقدم «يوم الكرامة»، و«أشتاتا أشتوت» 2004، لكن اكتشافه الحقيقي كان مع المخرج خالد يوسف في أفلام «حين ميسرة» 2007، «الريس عمر حرب» 2008، و«دكان شحاتة»، وعدد آخر من الأفلام الهامة خلال مشواره الفني.