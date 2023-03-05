«الداخلية»: استخراج 16274 بطاقة رقم قومي و23955 مصدرا مميكنا

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا، لتقديم الخدمات التس يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، أسيوط، الإسماعيلية»، حيث أسفرت القوافل عن استخراج 16274 بطاقة رقم قومي، و23955 مصدرا مميكنا.

وفس ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المُشار إليها اعتبارا من يوم 4-3-2023، واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، ما أسفر عن استخراج وتوصيل 301 بطاقة رقم قومي، و123 مصدرا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ11 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل القطاع إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية، والنوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ460 مواطنا ومواطنة.

ونسق القطاع مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية، قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة القليوبية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ463 مواطنة، إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم قادرون باختلاف لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ369 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولقيت الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين لتقديم الخدمات الجماهيرية.