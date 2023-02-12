قوافل الأحوال المدنية تستخرج 13 ألف بطاقة رقم قومي و24233 مصدرا مميكنا

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم خدمات للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي» و«المُصدرات المُميكنة»، بنطاق محافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط».

استخراج 12707 بطاقة رقم قومي

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 12707 بطاقة رقم قومي، و24233 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها عدا سحب قافلتي «سجل منفلوط بمحافظة أسيوط، وسجل البدرشين بمحافظة الجيزة»، والدفع بقوافل جديدة بمحافظات «الجيزة أمام سجل العياط، وأسيوط أمام سجل القوصية، والإسماعيلية أمام سجل ثان الإسماعيلية»، اعتبارا من أمس، واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.

توصيل 394 بطاقة رقم قومى

وأسفرت عن استخراج وتوصيل 394 بطاقة رقم قومي و119 مصدرا مميكنا. كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لعدد 10 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفد القطاع مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ310 مواطنين.

ونسّق القطاع مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بقرى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 514 مواطنة، إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم قادرون بلختلاف لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع.

وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ307 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولقيت الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين لتقديم الخدمات الجماهيرية.