«الأحوال المدنية»: تقديم خدمات لـ12 من كبار السن وذوي الهمم في منازلهم

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، وذلك بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية –المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا - أسيوط).

وأسفرت القوافل عن استخراج 7961 بطاقة رقم قومي، و15043 مصدراً مميكناً.

الدفع بقوافل جديدة

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، عدا سحب قافلة سجل رشيد بمحافظة البحيرة، وكذا الدفع بقافلتين جديدتين بمحافظتي (الأسكندرية أمام سجل كرموز – البحيرة أمام سجل الدلنجات)، وذلك اعتباراً من يوم 4 فبراير الجاري.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت الحملات عن استخراج وتوصيل (604) بطاقة رقم قومي و(209) مصدرات مميكنة.

حالات إنسانية

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل القطاع إيفاد مأموريات فنية وقانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادى الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (498) مواطنا ومواطنة.

كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات في قرى مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ(138) مواطنة.

كما تم استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (256) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.