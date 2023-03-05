ضبط 55 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 286 قضية مواد مخدرة بإجمالي 312 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 111,070 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 55,150 كيلوجرام، وكمية من مخدرالهيروين وزنت 16,574 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 8,600 كيلوجرام، وكمية من مخدرالهيدرو وزنت 6,950 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,722 كيلوجرام، وكمية من مخدرالشابو وزنت 1,630 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 263 جراما، و6054 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 55 قطعة سلاح ناري بحوزة 40 متهما، منها «2 بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و46 فردا محليا، و103 طلقات مختلفة الأعيرة، و10 خزائن متنوعة، و2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و195 قطعة سلاح أبيض».

وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 60523 حكما قضائيا متنوعا، وهي «198 حكم جناية، و18344 حكم حبس جزئي، و3370 حكم حبس مستأنف، و29979 حكم غرامة، و8632 مخالفة»..

أما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، فجرى ضبط 31 متهما، وجرى ضبط 10 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22553 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.