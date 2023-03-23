ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟.. وكيل «الأوقاف» الأسبق يوضح

ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟، من الأسئلة التي تشغل بال عدد من الصائمين، انطلاقا من حرصهم على ثواب الصيام، واغتنام فضل هذا الشهر الكريم، فهو شهر الخير والبركة، ويسعى فيه العباد إلى الإكثار في عبادة الله عز وجل، وطاعة أوامره من أجل التقرب منه وتصحيح أخطاء الماضي، وهي من الأمور التي نوضحها في إطار فتاوى وأحكام الصيام في شهر رمضان المبارك.

ما حكم الأغاني في رمضان؟

وأوضح سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، في تصريح خاص لـ«الوطن» إجابة سؤال ما حكم سماع الأغاني في رمضان، قائلا: «إن الاستماع إلى الأغاني في شهر رمضان يعد أمرا غير مستحبا، وذلك لأن هذا الشهر يعد موسم العبادة والتقرب من الله عز وجل».

وفي إجابته عن سؤال ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟، أوضح وكيل الأوقاف الأسبق، أنّ كل شيء أو فعل إنساني له جانب إيجابي، وجانب سلبي، ونفس الأمر يسري على حكم سماع الأغاني في رمضان.

حكم الأغاني في رمضان

كما لفت في حديثه عن ما حكم سماع الأغاني في رمضان، إلى أنّ خلال شهر رمضان لابد أن يحرص الإنسان على التقليل والابتعاد عن الجوانب السلبية، لأي فعل يقوم به، وأضاف «في شهر رمضان يسعى المرء إلى التقليل حتى من القيام بالأمور المباحة كالطعام والشراب».

وأشار «عبدالجليل»، في حديثه عن ما حكم سماع الأغاني في رمضان، إلى أنه على العبد في أيام رمضان 2023، الحرص على اتباع العادات الدينية التي تقربه من الله عز وجل خاصة في نهار رمضان وفترة الصيام، والتي لا تقل أهمية عن العبادة في ليله.