«المركزي الأوروبي» يرجح رفع سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة

أكد البنك المركزي الأوروبي، أنّ التضخم الأساسي سيظل مرتفعا على المدى المنظور، مجددا عزمه على مواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادته إلى مستوى 2%، مع توقع رفع سعر الفائدة قريبا بنسبة 50 نقطة إضافية.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنّ التضخم الأساسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، سيظل مرتفعا على المدى القريب، ومن ثم فإنّ رفع البنك لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أصبح أكثر ترجيحا بشكل متزايد.

زيادة الفائدة مرجحة جدا

وأضافت لاجارد لمجموعة فوسينتو الإعلامية الإسبانية، أنّ الزيادة المشار إليها أصبحت حاليا مرجحة جدا، وحذّرت من أنّ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، قد يظل مرتفعا بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجمالي في الأشهر المقبلة، ونقلت المجموعة عن لاجارد اليوم الأحد قولها: «على المدى القصير، سيكون التضخم الأساسي مرتفعا».

استمرار مواجهة التضخم

ونبه عدد من صناع السياسات مؤخرا، إلى أنّ رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ 2%، ورفع المركزي الأوروبي بالفعل الفائدة بـ3 نقاط مئوية منذ يوليو الماضي وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى في 16 مارس.

وارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي عند 5.6% الشهر الماضي، ويخشى بعض صناع السياسيات من أنّ الزيادة ترجع لزيادة في الأجور بقطاع الخدمات ما يجعل نمو الأسعار أكثر قابلية للاستمرار ويزيد صعوبة كبحه.