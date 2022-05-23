اليورو يواصل تفوقه على الدولار الأمريكي.. تصريحات «لاجارد» السبب

واصل اليورو مكاسبه إلى ما فوق 1.06 دولار، بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك المركزي من المرجح أن يخرج من أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث.

رهانات على رفع أسعار الفائدة في أوروبا

كان التجار يعززون بالفعل رهاناتهم على ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد التصريحات المتشددة من البنك المركزي الأوروبي عقدة والبنك المركزي الأوروبي فيليروي دي جالو الأسبوع الماضي، في مؤشر على ارتفاع أسعار الفائدة.

العملة الأوربية قريبة من أدنى سعر في 5 سنوات

ومع ذلك، لا تزال العملة الأوروبية الموحدة قريبة عن أدنى مستوى لها في 5 سنوات عند 1.035 دولار الذي تم الوصول إليه الأسبوع الماضي حيث أدى غزو أوكرانيا من قبل روسيا قبل 3 أشهر إلى تعميق أزمة الطاقة وزيادة التضخم وتباطؤ النمو.

الركود الاقتصادي مستبعد في أوروبا

على صعيد البيانات، ارتفع مؤشر IFO لمناخ العمل في ألمانيا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 93، مما يشير إلى استمرار أكبر اقتصاد في أوروبا في عدم إظهار أي إشارات على الركود.

توقعات بتراجع سعر صرف اليورو

من المتوقع أن يتداول سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.05 بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 1.03 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

يحدد سعر الصرف الفوري لليورو مقابل الدولار الأمريكي، وتبادله في اليوم ذاته، يتم تحديد السعر الآجل لليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم، لكن للتسليم والدفع في تاريخ مستقبلي محدد.