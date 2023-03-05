تبدأ استعدادات شهر رمضان المبارك في السودان بمجرد حلول شهر شعبان، ومع اقتراب ليلة النصف من شعبان، يتساءل المسلمون في السودان عن متى رمضان 2023 في السودان وعدد ساعات الصوم.

وتوضح الحسابات الفلكية الإجابة على تساؤل المسلمون في السودان عن متى رمضان 2023 في السودان وعدد ساعات الصوم، حيث تشير توقعاتها إلى أنّ أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون الخميس الموافق الثالث والعشرون من مارس الجاري، ولكن الحسابات الفلكية غير مؤكدة حتى توافقها الحسابات الشرعية.

متى رمضان 2023 في السودان وعدد ساعات الصوم؟

وتتحرى السلطات السودانية رؤية هلال شهر رمضان المبارك في التاسع والعشرون من شعبان الجاري، والموافق الحادي والعشرون من مارس الجاري، وحال رؤية هلال رمضان تعلن السلطات فىي ليبيا أنّ الأربعاء الثاني والعشرون من مارس الجاري سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

أما فى حالة تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، فسيتم استكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما وفقا لما جاء في الحديث الشريف، عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم؛ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».

عدد ساعات الصوم

أما عن عدد ساعات الصوم في رمضان 2023 فى السودان، فتصل لنحو 15 ساعة وتختلف عدد ساعات الصيام على مدار شهر رمضان الكريم، كما تختلف بين المدن السودانية وبعضها.

يذكر أنّ السودانيون يبدأون الاحتفال بشهر رمضان الكريم بدءا من شهر شعبان، ويعملون على تزيين المساجد استعدادا لاستقبال المصلين في شهر رمضان الكريم.