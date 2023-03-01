موعد شهر رمضان 2023 في السودان.. الحسابات الفلكية توضح

هل هلالك شهر مبارك هكذا يقول الأهالي في السودان عند استقبالهم شهر رمضان الكريم، ولكن يظل السؤال الدائر حاليا في السودان متى موعد شهر رمضان 2023 في البلاد، خاصة أننا اقتربنا من الوصول إلى نهاية العشر الأوائل في شهر شعبان الذي يسبق رمضان ويعد فرصة للصيام للاستعداد لشهر رمضان المعظم.

متى موعد شهر رمضان 2023 في السودان؟

البحث عن موعد شهر رمضان 2023 في السودان هو الأكثر تواجدا على محرك البحث جوجل لأن الأهالي تستعد لهذا الشهر بالولائم والخير والصلوات ودعوة الأهل والأحباب للإفطار معهم في المنزل أو الذهاب للإفطار في بيوت أخرى من أجل نشر الألفة والمحبة بين الأشخاص.

أول يوم في شهر رمضان الكريم في 23 مارس 2023

يفطر الأهالي في السودان كأغلب الدول الإسلامية على التمر، ولكن متى موعد شهر رمضان 2023 في السودان؟، يتوقع خبراء الحسابات الفلكية أن يكون أول يوم في شهر رمضان الكريم في 23 مارس 2023، وفي هذا اليوم يحرص الأهالي في رمضان على التجمع في منزل أكبر شخص في العائلة من أجل الإفطار معه والحصول على صور تذكارية وكذلك تزيين منازلهم والصلاة في الجماعة والدعاء والاتفاق على مواعيد صرف زكاة عيد الفطر الذي يأتي بعد شهر رمضان مباشرة، والذي يكون تكفيرا عن الذنوب التي ارتكبها المسلم في رمضان سواء كان قاصدا أو غير قاصد.