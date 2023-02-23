فضائل شهر شعبان.. ترفع فيه الأعمال إلى الله والرسول كان يصومه كله

شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، ومن فضائل شهر شعبان أنه من الأشهر التي تعتبر تهيئة لاستقبال المسلمين لشهر رمضان المبارك، فيتدرب فيه المسلم على الانتظام في الصلاة وقيام الليل وكثرة الدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يتهيأ ذهنه لاستقبال الشه الفضيل.

فضائل شهر شعبان

وعن فضائل شهر شعبان ، قالت دار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، وذلك لأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، موضحة أن صوم شهر شعبان يقع تحت عنوان صوم التطوع أو السنة.

وأضافت «الإفتاء» في فتوى لها عبر الموقع الإلكتروني، عن فضائل شهر شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ترفع أعماله في شهر شعبان على أفضل حال من العبادة والطاعة، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام خلال شهر شعبان.

الصوم من فضائل شهر شعبان

وقالت «الإفتاء» خلال توضيح فضائل شهر شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الفضيلة التي يجهلها الناس، وغفلوا عنها في هذا الشهر الفضيل، لأن الأعمال ترفع في هذا الشهر إلى الله عز وجل حتى يجزي ويثيب عليها، لذلك من الجدير للعبد أن ترفع أعماله إلى ربه وهو صائم قائم على طاعته.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتواها عن فضائل شهر رمضان أن هناك ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، إذ قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون» رواه البخاري.