صالون لمسات يخصص جزءا من أرباحه لمستشفى بهية.. يشارك فيه 50 فنانا تشكيليا

تسعى المؤسسات الثقافية والصالونات الفنية بمختلف منتجاتها الإبداعية إلى نشر الفكر والوعي بشتى الصور، وفي هذه الإطار ينظم جاليري «لمسات» أول صالون فني له بمشاركة 50 فنانا تشكيليا في مصر من مختلف التخصصات ما بين النحت والرسم والخزف، ويحمل اسم Art Shopping، ويخصص جزءا من أرباحه للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى تكريم أفضل 5 أعمال شبابية ومنح أصحابها جوائز قيمة.

في الصالون الفني الأول الذي ينظمه جاليري «لمسات» في مارس «شهر المرأة» خصصت الدكتور نرمين شمس، مديرة المؤسسة، نسبة من مبيعات اللوحات الفنية المعروضة لصالح مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، مشاركة منه في هذا الإنجاز الطبي، ودعمًا للفن والفنانين وترويج قيم وجماليات الفن التشكيلي في المجتمع، واختارت هذا المستشفى لكونه يختص بعلاج السيدات، لذا توجه إليها الدعم: «كنا هنبعت لأي مؤسسة خيرية لكن فكرنا ندعم السيدات في شهر المرأة»، بتخصيص 10% من المبيعات لصالح المستشفى.

إقامة الصالونات الفنية لدعم الفن والموهوبين

وتنطم المؤسسات الثقافية الصالونات الفنية والتثقيفية بشكل مستمر لدعم أصحاب الفنون والأعمال، وهو ما يميزها عن الملتقى والمعارض، بحسب «شمس» التي أكدت لـ«الوطن»، أنها تتميز بوجود رعاة لدعم الأعمال الفنية ولوحاتها القيمة ذات الأسعار المرتفعة والحضور المميز من المهتمين والمثقفين ورجال الأعمال والمبدعين، بالإضافة إلى دعمها للأعمال الخيرية.

أسست الدكتورة نرمين شمس جاليري لمسات منذ عام 2015، لإقامة المعارض الفنية الفردية والجماعية، وتقديم الكورسات والتدريبات في الفن بشكل عام، لترويج الأعمال الفنية على نطاق واسع وتوصيل الثقافة والأعمال الفنية لكل المهتمين، لا سيما في ظل عدم الاهتمام باللوحات الفن وتذوق الفن «مبيعات اللوحات قلت على مستوى العالم»، ليكون الفن التشكيلي موجود دوما في حياة الناس، وبجانب ذلك نظمت العديد من الفاعليات الخيرية كان أبرزها دعم مستشفى سرطان الأطفال وبهية التي تقدم الها دعمًا للمرة الثانية.