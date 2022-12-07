«تجليات مصرية».. معرض فني بمشاركة 20 تشكيليا في «جاليري قرطبة»

ينظم جاليري قرطبة في المهندسين، معرضا فنيا بعنوان «تجليات مصرية» لمجموعة مختارة من الفنانين من أجيال واتجاهات مختلفة، يوم 11 ديسمبر الحالي، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

47 عملا فنيا في معرض «تجليات مصرية»

وأضاف الناقد محمد الجبالي، مدير جاليري قرطبة لـ«الوطن»، أنّ المعرض يضمّ 47 عملا فنيا، والتيمة الأساسية له هي رصد رؤية الفنانين التشكيليين للبيئة المصرية من خلال لوحاتهم، إضافة إلى التيمة التعبيرية الشعبية في عدد آخر من الأعمال، بذلك تتضح الرؤية وتتكامل التجليات شديدة المصرية في هذا المعرض.

وتابع: «يشارك في المعرض 20 فنانا تشكيليا من جيل الكبار، حيث تُعرض أعمال للفنانين عمر النجدي، وبهجوري، وطوغان، رواد فن الكاريكاتير، ومن جيل الوسط نجد أعمال لاند سكيب مميزة للفنانين عصام كمال، الذي يقدم مجموعة لوحات من القاهرة الفاطمية، ومحمد دسوقي الذي يقدم لوحات من سيوة، ومحمود عبدالموجود، الذي يرصد بوعي الأسواق الشعبية المصرية والبائعين البسطاء، ويقدم الفنان محمد غالب لوحة تعبيرية كبيرة للخيول».

بورتريهات من الأقصر والنوبة

وأكمل: «من جيل الشباب نجد الفنان محمود سنوسي من الأقصر يرسم بورتريهات من محافظته، والفنان السكندري ميشيل معلوف الذي يقدم مشاهد للصيادين والقلعة والمراكب التي اشتهر بها، والفنان محمد الهلالي، الذي يقدّم منظرين بأسلوبه المتميز شديد الخصوصية، إضافة إلى الفنانة ميرفت شاذلي، التي تقدّم البيئة المصرية الجنوبية بألوان مبهجة مليئة بالعنفوان والطاقة، والفنانة فاطمة حسن التي تقدّم بورتريهات من النوبة».