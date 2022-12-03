«أهلكتك العوادم والسائقون سواء».. معرض فني بالمعادي غدا

يظم جاليري أركاديا بالمعادي معرضا فنيا بعنوان «أهلكتك العوادم والسائقون سواء» للفنان إيهاب إيهاب ويستمر في الفترة من 4 ديسمبر إلى 25 ديسمبر الجاري.

وقال جاليري أركاديا في بيان صحفي: عندما تسبق الصورة الصوت فترى الاحتراق على خلفية هدوء قاتل، أو أن تسمع صوت الارتطام قبل الانتحار من أعلى المبنى، من غرفة مغلقة وسط الأحداث وليست منها في مواجهة فردية ضد الجمع، ضد الفرد وضدي، كيف ترمم مدينة متهالكة على قواعد تريد الانهيار؟ كيف تتأكد إن كان لكلامي معنى وليس مجرد افتعال فني؟ فأنا كثيرا ما أفقد شعوري بالمعنى وراء تلك الحرب المستمرة.

من هو إيهاب إيهاب؟

فنان بصري ولد في القاهرة عام 2000، يعيش ويعمل في القاهرة، يدرس حاليا الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، يعبر إيهاب عن نفسه وأفكاره من خلال تجريب مجموعة من التقنيات كالتصوير، الرسم، النحت، الرسم الرقمي، الجداريات و الجرافيتي.

شارك إيهاب في العديد من المعارض والفعاليات الفنية مثل المعرض الجماعي «مشروع باستيت» لأرت ديجيبت، معرض «SUMMER MID HELLO» الجماعي بجاليري كريم فرانسيس، مهرجان 3031 الفني بدرب 1718 .

وبمول العرب، معرض «منتصف الليل 00:00» الجماعي، معرض «مشروع فرس النهر الأزرق» ومعرض «Verve» الجماعي الأرت ديجيبت، مهرجان الشباب 3 في جاليري ضي وصالون الشباب الدورة 30 في دار الأوبرا بالقاهرة.