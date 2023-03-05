رياح الخماسين تضرب بورسعيد والسويس.. وتحذيرات لمرضى الحساسية

تحولت سماء بورسعيد الى اللون الأصفر بسبب رياح الخماسين التي تضرب البلاد اليوم الأحد، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء، ما أثر على حركة المارة والأسواق التجارية في بورسعيد، كما حذر أطباء الصدر مرضى الحساسية من النزول في هذا الطقس، إلا في حالة الضرورة، بشرط ارتداء الكمامة.

طقس بورسعيد حار

كانت بورسعيد قد شهدت صباح اليوم طقسا حارا، ثم هبت رياح الخماسين مع ارتفاع درجات الحرارة حيث بلغت 28 درجة، والرياح جنوبية شرقية وسرعتها 13 كيلومترا في الساعة ونسبة الرطوبة 46%، ومن المنتظر أن تستمر عدة أيام، طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

رياح الخماسين في السويس

كما شهدت محافظة السويس أيضا سحابة من الأتربة والرمال العالقة حجبت أشعة الشمس تماما، مع ارتفاع لدرجة الحرارة، لتسجل وفقاً لقياسات أجهزة الرصد الداخلية العظمى 31 والصغرى 13 درجة مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن عدد من المناطق تشهد اليوم أجواء حارة، مع نشاط لرياح الخماسين المثيرة للأتربة والرمال، وهي محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

نصائح لمرضى الحساسية

ونصح دكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، مرضى الحساسية والصدر الذين يعانون من ضيق التنفس والجيوب الأنفية، بعدم النزول في هذه الأجواء، تجنبا للعواصف الترابية ورياح الخماسين إلا عند الضرورة وارتداء الكمامة تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

كما نصح بإغلاق نوافذ المنازل لمنع دخول الأتربة إليها وضرورة الجلوس في أماكن جيدة التهوية والبعد عن الأماكن المزدحمة، مع تناول كميات من مياه الشرب لتحسين تدفق الدورة الدموية بالجسم، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، منها فيتامين c وe، وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة، وعدم تناول الأدوية دون إرشادات الطبيب.