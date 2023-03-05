ميناء بورسعيد يستقبل سفينة من إيطاليا على متنها مئات السائحين

استقبل ميناء بورسعيد، صباح اليوم، الباخرة السياحية BOREALIS على متنها 628 بحارا و832 راكبا من جنسيات مختلفة، وذلك في تمام الساعة الثالثة فجرا، قادمة من برنديس بإيطاليا، وستتجه لميناء سفاجا بالبحر الأحمر.

ويبلغ طول السفينة السياحية بروليوس 238 مترا وعرضها 32 مترا،، كما تبلغ حمولتها الكلية 59 ألفا و652 طنا.

جولة سياحية ببورسعيد

ومن المقرر أن يقوم السائحون بزيارة المعالم والمناطق الأثرية والسياحة والمتاحف المختلفة بمحافظة بورسعيد، ثم تغادر الباخرة السياحية غدا الاثنين متجهة نحو ميناء سفاجا بالبحر الأحمر.

توفير سبل الراحة للسائحين

ووجه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بتوفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تعكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود، لافتا أن البواخر التي تزور ميناء بورسعيد محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة، ووضعها على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتنشيط السياحة بالدولة المصرية وعودة الازدهار السياحي لمصر بين دول العالم.

وفى ذات السياق تم إنهاء كافة إجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة، كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين.

كما قدمت هيئة تنشيط السياحة عددا من الهدايا التذكارية إلى السائحين، كما استقبل وفد من وزارة السياحة ببورسعيد السائحين عند نزولهم من المركب.

وتعكس زيارة مثل هذه السفن للمواني المصرية الثقة في مواني المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات، كما تعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة المواني المصرية.