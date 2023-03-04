متى يبدأ فصل الربيع 2023؟.. اعرف موعد ارتداء الملابس الصيفي

متى يبدأ فصل الربيع 2023؟ سؤال أجابت عنه هيئة المساحة المصرية، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد الفصل القادم بالتزامن مع التغير الجذري في درجات الحرارة وارتفاعها بشكل ملحوظ.

متى يبدأ فصل الربيع 2023؟

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي متى يبدأ فصل الربيع 2023 على هذا النحو.

وبحسب هيئة المساحة، فإن فصل الربيع يبدأ رسميا الإثنين الموافق 20 مارس الجاري ويستمر حتى الأربعاء الموافق 21 يونيو المقبل.

موعد فصل الصيف 2023

وأشارت الهيئة إلى أن موعد فصل الصيف للعام الجاري 2023 فيبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو المقبل ويستمر حتى السبت الموافق 23 سبتمبر المقبل.

موعد ارتداء الملابس الصيفي

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستجابة لحالة الطقس التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وتخفيف الملابس حتى بداية فصل الربيع أو منتصف أبريل القادم حيث إذ أنه من المتوقع أن يشهد فصل الربيع انخفاض في درجات الحرارة ليلا على بعض الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أن الفترة المقبلة حتى بداية فصل الربيع يسودها شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء، تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.