ينطلق لقاء مهما الليلة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين، وكل فريق يمني نفسه بالحصول على الثلاث نقاط من أجل التقدم في ترتيب مسابقة الليجز.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والمعلق، وذلك بالنسبة لمن يرغبون في مشاهدة المباراة ويهتمون بمتابعة الدوري الإنجليزي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والمعلق

ينطلق لقاء ليفربول ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة مصر والسودان وجنوب أفريقيا والأردن، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما يذاع اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.

وأعلنت قنوات بي إن سبورت إذاعتها للقاء نظرا لحصولها على حقوق البث.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

- قنوات BEIN SPORT HD 1،2،3،4 التردد: 12264

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500.

- قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

- قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8

التردد: 12475

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

- قناة BEIN SPORT HD 13

التردد: 12284

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

- قنوات BEIN SPORT 9،10،16

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

ومن المقرر وفق ما أعلنت بي إن سبورت، أن يعلق خليل البلوشي على أحداث المباراة.