وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعا للمياه بسلطنة عمان بـ8.4 مليار جنيه

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة، لديها مقومات وأصول وحجم مشروعات كفيلة بأن تجعلها تقود سوق العقار في مصر، مشيرًا إلى تغيير خطط العمل في إطار استراتيجية جديدة تم إقرارها لقطاع التطوير العقاري التابع للوزارة، تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من إمكانياته وقدراته خاصة في مجالات التسويق.

مشروع المياه بسلطنة عمان

وأضاف المهندس عصمت، أن هناك توجيه دائم للشركات بالبحث عن مجالات عمل خارج البلاد، وهو ما قامت به شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من تنفيذ مشروع للمياه بسلطنة عمان بتكلفة حوالي 8.4 مليار جنيه مصري، وكذلك فوز المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية بمناقصة في إحدى الدول الأفريقية مؤخرًا.

وأكد «عصمت»، أن هذه المشروعات تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على توسيع نطاق عمل شركاتها التابعة محليًا وخارجيًا، والاهتمام بفتح أسواق جديدة والتوسع في مجال التصدير العقاري.

أهداف مشروع إمداد المياه

وأشار الوزير، إلى أنه يجر العمل على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والقدرات الإنتاجية والإمكانات المتاحة لدى الشركات، مع تطويرها وتحسين أداءها، في إطار السياسة العامة للدولة لتعظيم استغلال الأصول، وتعظيم العوائد المحققة منها.

كانت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، تسلمت مشروع إمداد المياه من محطة التحلية بصحار إلى محافظة الظاهرة، الذي نفذته شركة مختار إبراهيم، واعتبرته الشركة العمانية أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، وتضمن خط نقل للمياه بطول يبلغ 230 كم، مع إنشاء 15 خزانا بسعة تخزينية تصل إلى 451 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات ضخ بطاقة قصوى تصل إلى 144,000 م3/يوم.