انخفاض درجات الحرارة في حالة الطقس غدا.. منخفض جوي يضرب مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، غدًا الاثنين، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تنخفض الحرارة بقييم تتراوح بين 10-11 درجة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن انخفاض درجات الحرارة غدا سيكون نتيجة انتهاء تاثير المنخفض الجوي السطحي الذي عمل على دفع كتل هوائية حارة رفعت درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، وبدءا من الغد نشهد تحسنا في الأحوال الجوية، كما يقتصر نشاط الرياح على مدن ومحافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة 24- 12

- العاصمة الإدارية 24 - 12

- أكتوبر 25 - 11

- بنها 24 - 12

- دمنهور 24 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 25 - 13

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 25 - 12

- شبين الكوم 24 - 13

- طنطا 24 - 12

- دمياط 23- 11

- بورسعيد 23 - 12

- الإسماعيلية 25 - 11

- السويس 24 - 11

- العريش 26 - 10

- رفح 26 - 11

- رأس سدر25 - 10

- نخل 25 - 04

- كاترين 18 - 03

- الطور 22 - 10

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 24 - 17

- الإسكندرية 24 - 13

- العلمين الجديدة 24 - 13

- مطروح 23 - 13

- السلوم 22 - 08

- سيوة 23 - 08

- رأس غارب 23 - 13

- الغردقة 23 - 13

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 25 - 16

- حلايب 23 - 17

- أبو رماد 24 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 22 - 09

- المنيا 22 - 07

- أسيوط 23 - 07

- سوهاج 23 - 08

- قنا 26 - 09

- الأقصر 25 - 10

- أسوان 26 - 11

- الوادي الجديد 25 - 08

- أبو سمبل 26 - 10