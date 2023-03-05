وزير الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة

قال السيد القصير وزير الزراعة إن مصر تحتل المركز الأول في تصدير الفراولة المجمدة، مشيرا في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى حصول مصر على أصناف مميزة من العنب يمكن تصديرها للخارج.

حقوق الملكية الفكرية تشجع على الاستثمار

وأوضح القصير إن تطبيق حقوق الملكية الفكرية سيشجع على الاستثمار، «لأن المستثمر عندما يشعر بالأمان في التعامل، وأن القانون يطبق، فأنه سيطمئن لأن فكرته لن تسرق»، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول العربية المنضمة للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، والدولة رقم 76 المنضمة للاتحاد على مستوى العالم.

استنباط الأصناف الجديدة مكلف

وقال وزير الزراعة إن استنباط الأصناف الزراعية أو الحيوانية يكلف الكثير من الأموال، ما يستوجب تطبيق حقوق الملكية الفكرية، حتى لا تتعرض هذه الهجائن الحيوانية والنباتية للسرقة، ويتكبد أصحابها الكثير من الأموال، دون أن يحصلوا على عائد منها.