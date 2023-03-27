ما حكم بلع البلغم في الصيام؟.. دار «الإفتاء» تجيب

ما حكم بلع الريق في رمضان؟ من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، لذلك أوضحت دار الإفتاء حكم بلع البلغم في الصيام، ردا على سؤال ورد عليها جاء نصه: ما حكم بلع البلغم والريق أثناء الصيام؟ وهل القيء يفسد الصيام؟

ما حكم بلع البلغم في الصيام؟

وبخصوص تساؤل حكم بلع البلغم في الصيام، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن بلع البلغم في الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.

حكم بلع الريق في رمضان

كما أشار «جمعة» من خلال الفتوى التي نشرتها دار الافتاء إلى أنه يجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه.

القيء في رمضان

وتابع مفتي الجمهورية السابق في فتواه: إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه الترمذي (3/ 98) واللفظ له، وابن ماجه (1/ 536)، وأحمد في مسنده (2/ 498).