«شركات السياحة»: انخفاض أسعار برامج عمرة رمضان 2023 عن العام الماضي

قال حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ هناك إقبال كبير من المواطنين المصريين على أداء عمرة رمضان 2023، مشيرًا إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام انتهت من تسويق برامجها، خلال شهر الصوم، وأنّ أغلب الحجوزات خلال شهر الصوم اتجهت للبرامج الاقتصادية.

وأضاف عنبي، لـ«الوطن»، أن أسعار عمرة رمضان 2023، أقل من نظيرتها العام الماضي، موضحًا أنّ متوسط أسعار برامج عمرة رمضان بالنسبة للبرامج الإقتصادية التي يبلغ مدتها نحو 30 يوم تبلغ نحو 50 ألف جنيه، بينما متوسط أسعار برامج عمرة رمضان 2022، بلغت نحو 55 ألف جنيه.

آلية عمل موسم العمرة خلال شهر رمضان

وأشار عضو الجمعية العمومية غرفة شركات السياحة، إلى أنّ وزارة السياحة والآثار اعتمدت آلية العمل خلال عمرة رمضان 2023، والتي نصت على اعتماد السقف المفتوح في توزيع تأشيرات العمرة بحيث تحصل كل شركة منظمة لرحلات العمرة خلال شهر الصوم على أي عدد من التأشيرات خلال هذا الشهر، لافتا إلى أنّ هذا النظام يرفع من المنافسة بين شركات السياحة المنظمة للبرامج ما يصب بالإيجاب في مصلحة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.

برامج العمرة الإقتصادية

وأوضح أن شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة لهذا العام وعددها نحو 1923 شركة طرحت خلال موسم العمرة الحالى برامج متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع المصرى من حيث الأسعار والخدمات، مشيرا إلى أنّ برامج العمرة الإقتصادية اختارها العدد الأكبر من المعتمرين المصريين هذا العام، وأنّ أكثر من 80% من الذين ادوا العمرة خلال عام 2023 سافروا عبر برامج العمرة الاقتصادية.

يشار إلى أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالي أكتوبر الماضي، وحتى الآن بلغت أكثر من 330 ألف معتم.