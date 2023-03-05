وزير البيئة العراقي يؤكد عزم بلاده العمل لتقليل تأثير التغيرات المناخية

أكد وزير البيئة العراقي نزار ئاميدي، اليوم الأحد، عزم حكومة بلاده على تعزيز ودعم العمل البيئي وتقليل تأثير التغيرات المناخية من جفاف وتصحر وعواصف ترابية.

وذكرت وزارة البيئة العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن نزار استقبل السفير الهولندي لدى العراق يوهانيس لينديرت ساندي، إذ جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بين البلدين.

رغبة عراقية في مكافحة التغيرات المناخية

وأشار نزار إلى وجود رغبة حقيقية وسعي مستمر من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتنفيذ متطلبات وثيقة المساهمات الوطنية العراقية واتفاق باريس للمناخ، منوها بالاهتمام بتعزيز الاستثمار بالقطاع الخاص ما بين الوزارة والجانب الهولندي في الملف البيئي بجميع قطاعاته.

من جانبه، أكد السفير يوهانيس، اهتمام الحكومة الهولندية بدعم العراق وخاصة في قضايا الزراعة وإدارة المياه والطاقات المتجددة وتعزيز التعاون البيئي المشترك.