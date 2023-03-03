عمرو وهبة مع منى الشاذلي: وُلدت في باريس وتعلمت في الأزهر الشريف

كشف الفنان عمرو وهبة، تفاصيل رحلته الدراسية، موضحاً أنه درس في الأزهر طوال عمره، منذ أن دخل الحضانة حتى تخرّج من الجامعة، وأشار خلال حواره مع منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي، على قناة cbc، أنه ولد في العاصمة الفرنسية باريس، وبعد ولادته بشهر عادت أسرته لمصر، وبعد سنوات بدأ تعليمه في الأزهر، وفي الثانوية العامة حصد المركز الرابع أدبي على مستوى محافظة بورسعيد، ليحصل في النهاية على ليسانس لغات وترجمة قسم ترجمة فورية.

ذكريات زواج عمرو وهبة

وعن ذكريات زواجه، قال عمرو وهبة إنه تزوج عام 2010، لكنه لم ينظم حفل زفاف حتى يوفر نفقات السفر في شهر العسل، مضيفا: «اتفقنا أنا وزوجتي على الاستغناء عن حفل الزفاف والحجز في مكان ما لقضاء شهر العسل، بعد ما دفعنا العربون قعدت اتكلم معاها، بس هي كان عندها الأحلام بتاعت البنات دي الفستان ونتصور والكلام ده».

وتابع خلال برنامج معكم: «قولتلها لو عايزة الصورتين هوديكي أقرب ستوديو ونتصور والفلوس دي نسافر بيها، يعني نسافر بيها إحنا أسبوع ولا الناس تيجي تاكل بيها في ساعتين، ومبيعجبهمش الأكل برضه فوافقت وسافرنا».

زواج في سن صغيرة

وأضاف عمرو وهبة خلال البرنامج: «كنا صغيرين وشكلنا صغير جدا، والعمارة اللي كنا عايشين فيها كانوا فاكرينا أخوات، البواب كان فاكر كده، حتى الصنايعية حد يقولي والنبي قول لأختك تعملنا كوباية شاي، فخلاص مش هقعد أشرح لكل واحد، وبعدين فعلا شكلنا كان صغير جدا».