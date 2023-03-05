متى يبدأ شهر رمضان 2023 في العراق؟.. اعرف عدد ساعات الصوم

يترقب المسلمون حول العالم حلول شهر رمضان الكريم كل عام، ومع انتصاف شهر شعبان، يتساءل المسلمون في العراق عن متى يبدأ شهر رمضان 2023 في العراق، كما يهتمون بمعرفة عدد ساعات الصوم.

وللإجابة على تساؤل المسلمون في العراق عن متى يبدأ رمضان 2023 وعدد ساعات الصوم، توضح الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك ستوافق يوم الخميس، الموافق الثالث والعشرين من مارس الجاري.

متى رمضان 2023 فى العراق وعدد ساعات الصوم؟

أما عن الحسابات الشرعية، فيعتمد تحديد أول أيام شهر رمضان على استطلاع رؤية هلاله في التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفي حال رؤية الهلال يتم الإعلان عن أولى ليالي الشهر الكريم، أما إذا تعذر رؤية الهلال فيتم استكمال شهر شعبان ثلاثين يوما.

وتتحرى الجهات المعنية في العراق رؤية هلال شهر رمضان بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان، والذى يوافق 21 مارس الجاري، ووفقا للحسابات الفلكية فإن غروب القمر في بغداد سيكون في الساعة السادسة ودقيقة مساءً، فيما سيتبعه غروب الشمس في السادسة وأربعة عشر دقيقة.

وفى هذه الحالة تستحيل الرؤية الشرعية لهلال رمضان بسبب غروب القمر قبل الشمس، لعدم وجود القمر في الأفق، وعليه فسيكون الخميس 23 مارس الجاري أول أيام شهر رمضان المبارك في العراق.

عدد ساعات الصوم

أما عن عدد ساعات الصوم فى العراق فستكون حوالى أربعة عشر ساعة إلا سبع دقائق في بداية شهر رمضان المبارك، وتصل في نهايته إلى نحو 15 ساعة متواصلة، وتختلف عدد ساعات الصوم من مدنية إلى أخرى.