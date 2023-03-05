«واتساب» يطلق ميزة جديدة لمغادرة المجموعات بصمت.. «وداعا للإحراج»

يصاب الكثير بالإحراج عند مغادرة مجموعات الواتساب، إذ يعلن التطبيق عن مغادرة صاحب الرقم للمجموعة، ويراها جميع أصحاب الحسابات، فيبحث الكثير من مستخدمي تطبيق المحادثات الشهير عن الطرق التي يستطيع من خلالها مغادرة المجموعة دون ظهور مغادرته، فأطلق «واتساب» ميزة «المغادرة الصامتة»، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

وخلال مايو من العام الماضي، أعلن واتساب عن الميزة، ومنذ أيام، تم تفعيل الميزة رسميًا، حيث يمكن للمستخدمين مغادرة المجموعات «الجروبات» دون وصول إشعار لبقية المستخدمين بأنه تمت مغادرة المجموعة، وتحتاج الطريقة الجديدة إلى تحديث «واتساب»، وبعد اختيار مغادرة المجموعة، سيظهر فقط للمشرفين أنك غادرت المجموعة، ولن يظهر لباقي المستخدمين.

إمكانية مغادرة المجموعة دون إشعار المشرفين

ولكن أيضًا، حدث «واتساب» أيضًا إمكانية مغادرة المجموعة دون إشعار المشرفين، وذلك من خلال تعطيل خاصية Read Receipts من قائمة الخصوصيات، وذلك بالدخول إلى إعدادات التطبيق.

ويمكن أيضًا حظر بعض الأرقام من إضافتك إلى المجموعات، من خلال خيار الخصوصية، ثم الدخول إلى «Groups»، حينها، سيظهر لك ملاحظة «من يستطيع إضافتي إلى المجموعات، وستختار، شخص، أو جهات اتصال، أو جهات الاتصال باستثناء، ويمكن إضافة الأسماء غير المرغوب بها.

«واتساب» يعلن إمكانية تعديل الرسائل النصية

وأعلن تطبيق واتساب منذ أيام، إمكانية تعديل الرسائل النصية بعد إرسالها، وذلك بحسب «ديلي ميل» البريطانية، ولن تكون الميزة متاحة إلا لمدة 15 دقيقة بعد إرسال الرسالة النصية، وذلك لمحاولة تصحيح الأخطاء الإملائية بدلًا من كتابة الجملة مرة أخرى.