مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في مصر.. أذان الفجر 4:59 صباحا

مع قدوم شهر شعبان واتجاه الناس إلى صيام عدة أيام به تقربا إلى الله، يسعى الكثيرون لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور، لذا يهتمون بمعرفة مواقيت الصلاة في المدن والمحافظات.

وفي التقرير التالي، نعرض مواقيت الصلاة في محافظات مصر، وفقا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم الإثنين، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:05 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:26 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:56 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:55 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:12 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحا

أذان الظهر: 12:01 صباحًا

أذان العصر: 3:23 مساءً

أذان المغرب: 5:54 مساءً

أذان العشاء: 7:08 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا

أذان الظهر: 12:00 صباحًا

أذان العصر: 3:22 مساءً

أذان المغرب: 5:53 مساءً

أذان العشاء: 7:06 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحا

أذان الظهر: 12:03 صباحًا

أذان العصر: 3:24 مساءً

أذان المغرب: 5:55 مساءً

أذان العشاء: 7:10 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا

أذان الظهر: 12:04 صباحًا

أذان العصر: 3:23 مساءً

أذان المغرب: 5:54 مساءً

أذان العشاء: 7:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا

أذان الظهر: 12:01 صباحًا

أذان العصر: 3:22 مساءً

أذان المغرب: 5:53 مساءً

أذان العشاء: 7:07 مساءً.