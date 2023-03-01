إمساكیة رمضان 2023 سوريا.. مواقيت الصلاة وساعات الصيام

بدأ العد التنازلي للاحتفال بشهر رمضان المبارك الذي تفصلنا أيام قليلة عن قدومه، حيث يؤدي المسلمون في مختلف دول العالم كل شعائره من صلاة التراويح وصيام وأداء الزكاء، ومن بينها دولة سوريا التي يرغب البعض في معرفة إمساكیة رمضان 2023 سوريا، للوقوف حول ساعات الصيام وموعد الصلوت.

وفيما يخص كل المعلومات المتوفرة في إمساكیة رمضان 2023 سوريا، فبداية الشهر الكريم ستكون يوم 23 مارس تزامنا مع انطلاقه في مصر، بحسبما أعلنته البحوث الفلكية، على أن يكون التأكيد الرسمي نهاية شهر شعبان مع استطلاع هلال شهر رمضان الذي تقوم به الهيئات الدينية في مصر وسوريا والممثلة في دار الإفتاء المصرية، والديار السورية.

إمساكیة رمضان 2023 سوريا

ومع بداية الشهر الكريم، سيكون 1 رمضان موافق يوم الخميس 23 مارس، وخلال موعد أذان المغرب 05:53 مساء ويأتي أذان الفجر بالساعة 04:07 فجرا؛ لتصل عدد ساعات الصيام إلى أكثر من 12 ساعة.

وبحسب إمساكیة رمضان 2023 سوريا سيكون شهر رمضان 30 يوما حيث ينتهي في يوم 21 أبريل 2023 وخلال سيؤذن المغرب بالساعة 07:17 مساءً، وبذلك سيكون أول أيام عيد الفطر في سوريا يوم 22 أبريل الموافق يوم السبت.

عيد الفطر في مصر 2023

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2023، يكون عيد الفطر في مصر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، حيث تبدأ الصلاة الساعة 05:48 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ومن المقرر ألا تقل إجازة عيد الفطر ما بين 3 إلى 4 أيام كما هو معتاد.