الآلاف يحتفلون بمولد سيدي عبدالرحيم القناوي.. حلقات ذكر وتحطيب «صور»

تحتفل الطرق الصوفية وآلاف المحبين والمريدين من كل أنحاء محافظات الجمهورية، بمولد القطب الصوفي السيد عبدالرحيم القنائي، بشتى مظاهر الاحتفال من خلال إقامة الولائم وتقديم الخدمات وسباقات الخيول وحلقات التحطيب، فضلا عن حلقات الذكر والإنشاد في كل أنحاء المسجد ومحيطه في مدينة قنا.

انتشر باعة الألعاب الخاصة بالأطفال والحلوى والفول السوداني، بمحيط المسجد فضلا عن تحول استاد قنا الرياضي والمخصصة لمثل هذه الاحتفالات إلى مقار المراجيح وغيرها من ألعاب الملاهي المتعارف عليها في الموالد، كما أن باعة العصي لهم نصيب في عمليات البيع للزائرين الذي يشترون ما يذكرهم من زيارة القطب الصوفي "القناوي".

كما افترشت الأسرة الوافدة إلى مولد سيدي عبد الرحيم القنائي ساحة المسجد، معهم ما يلزمهم لإتمام زيارتهم ليوم كامل من أكل وشرب، ساحة المسجد بعد إتمام زيارة المقام والتبرك به.

ساحات وخدمات كبيرة وصغيرة خاصة بأتباع الطرق الصوفية

ساحات وخدمات كبيرة وصغيرة خاصة بأتباع الطرق الصوفية منتشرة في كل مكان، يتردد عليها الزوار للزواد بالأمل والشرب للغرباء، في كل لحظة تملأ وتفرغ كل ما نال نصيبه من النفحات، وعلى مدار اليوم كامل وطيلة أيام الاحتفال تعمل دون هوادة.

يقول مصطفى القرعاني، أحد أتباع الطرق الصوفية في محافظة قنا: هذا الاحتفال يختلف كونه أول احتفال بعد قرار الحكومة بالسماح بإقامة الاحتفالات في ساحات الأقطاب الصوفية، بعد 3 سنوات من الغلق بسبب كورونا.

وتابع أن هناك عشرات الخدمات المقامة تعمل على خدمة زوار سيدي عبدالرحيم القناوي، القطب الصوفي، ليل نهار.

ويقول محمود الشريف، أحد الزائرين: ابني يحرص على زيارة مقام السيد عبدالرحيم القنائي، مع الاحتفال بمولده الذي يبدأ من الأول من شعبان وينتهي في ليلة النصف من شعبان، ومع أسرته، نبدأ بزيارة المقام والتجول في الساحات والخدمات.