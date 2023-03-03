بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي في قنا

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمحافظة قنا.

ونشرت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 3 مارس 2023، في مدن ومحافظات مصر المختلفة، وذلك كعادتها بشكل يومي في نشر التوقيتات الخاصة بكل مدينة أو محافظة، من أجل إرشاد الناس لمعرفة مواقيت الصلاة والفروض الخمس.

ونعرض في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 3 مارس 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:55 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:21 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:07 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:06 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:08.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:07.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:07 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:06 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:07 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:08 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:16ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:11.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:07 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:06ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:02 ظهرًا.