تفاصيل تعويم السفينة الجانحة بـ«السويس» ودور القناة الجديدة

كشف جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، تفاصيل جنوح سفينة حاويات في المجرى الملاحي للقناة اليوم، موضحا أنه تم التعامل مع السفينة بنجاح وتعويمها خلال مدة 4 ساعات، موضحًا أنه تم تعويم السفينة التي كانت جانحة وتسير في طريقها المعتاد، وحركة السفن لم تتأثر في قناة السويس نتيجة جنوح السفينة.

السفينة كانت قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال

وأضاف «صفوت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن قناة السويس الجديدة سمحت بتسيير حركة الملاحة بعدما جنحت السفينة في القناة القديمة، مشددًا على أن السفينة كانت قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وأوضح المتحدث باسم قناة السويس، أن السفينة جنحت في نقطة عند الكيلو 78، وتبلغ حمولتها 163 ألف طن من البضائع، وطولها 199 مترا، وتم التعامل معها باحترافية شديدة، وتم الدفع بـ 4 قاطرات ونجحوا في تعويمها عند الساعة 7.30، وسلكت السفينة في مسارها الطبيعي، خلال أقل من 4 ساعات وهو وقت وجيز.

وأشار إلى أن مكان جنوح السفينة القادمة من ماليزيا مختلف تماما عن نفس المكان الذي شهد جنوح السفينة إيفرجيفن، وحول أسباب جنوح السفينة، لفت إلى أنها راجعة لعوامل مركبة بين طقس سيئ أو مشكلة فنية وهندسية في السفينة نفسها، وكانت هناك 8 سفن خلف السفينة الجانحة، تم تأمينهم بقاطرات.

بدون وجود قناة السويس الجديدة كانت الملاحة تعطلت

وتابع: «تلك السفن حاليا استكملت طريقها وموجودة في الغاطس عند المدخل الشمالي للقناة ببورسعيد»، موضحًا أنه بدون وجود قناة السويس الجديدة، كانت الملاحة تعطلت من الاتجاهين الجنوبي والشمالي في قناة السويس عند جنوح مثل هذه السفينة، وذكر أن القناة حققت معدلات مبشرة خلال أول شهرين من 2023 وجارٍ حصرها.

وواصل: «سيتم الإعلان عنها في نهاية مارس، كما هو معتاد الكشف عن عدد السفن بشكل ربع سنوي، الأرقام مبشرة وتصل إلى 40% في الإيراد بالعملة الصعبة أو عدد السفن».