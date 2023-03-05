أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، نجاح تعويم سفينة الحاويات واستئناف عبورها بقناة السويس مرة أخرى، في نبأ عاجل.

وكان أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة حاويات تدعى «MSC ISTANBUL» جنحت في قناة السويس، خلال عبورها ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال، مؤكدا أن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل معها وتعويمها.

تفاصيل جنوح سفينة يفي قناة السويسوأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.

عدم تأثر حركة الملاحة بالقناةووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة إذ عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.