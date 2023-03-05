«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفئات الممنوعة من التقدم للحج الجمعيات الأهلية 2023، إذ ذكرت خلال تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن مرضى الفشل الكلوي والذين يتطلب علاجهم غسيل كلوي من ضمن الفئات الممنوعة.

وأضافت أن مرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة، وكذلك الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والتليف الكبدي والأورام، والحالات التي تعاني من أمراض نفسية مثل الزهايمر، من الفئات الممنوعة أيضا لتقديم لحج الجمعيات الأهلية.

شروط التقدم لحج الجميعات الأهلية 2023

وحددت وزارة الصحة والسكان، الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لحج الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن، وهي أن يكون مصري الجنسية، وأن لا يقل سن الرجال عن 25 عاما، فضلا عن وجود محرم شرعي مع السيدات.

وأضافت الوزارة أن هناك عدد من المستشفيات المحددة لإجراء الفحوصات الطبية للحجاج موسم هذا العام، إذ تسهل مهمة الفحص الطبي للحجاج والحصول على الشهادات في أسرع وقت دون وجود عوائق.

حج الجميعات الأهلية 2023

وطمأنت وزارة الصحة والسكان الحجاج، بتوفير كل التطعيمات، المخصصة للحج وهي الالتهاب السحائي، والأنفلونزا الموسمية، وتطعيم كورونا، موضحة أنها لقاحات إجبارية على الحجاج.

وشددت وزارة الصحة والسكان على الحاصلين على الجرعة الكاملة «الأولى والثانية» بضرورة أخذ الجرعة التنشيطية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبقية التطعيمات للوقاية من الأمراض المعدية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من الحجاج ، ضرورة التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن لمعرفة أقرب وحدة صحية تابعة للمحافظة أو المركز للقيام بكل الفحوصات الطبية، وتلقي جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة.