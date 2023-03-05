«س وج» كل ما تريد معرفته عن حج الجمعيات الأهلية 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات وشروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023، وأعلنت عن الأمراض التي تعيق صاحبها من التسجيل، لافتة إلى بدء التقديم من يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس حتى الاثنين 20 مارس.

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي كل الأسئلة المتعلقة بحج الجمعيات الأهلية 2023، والتي أوضحتها الوزارة في تقرير رسمي لها كالتالي:

ماهي شروط المتقدم لحج الجمعيات الأهلية2023؟

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية مسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون مسددا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، إذ يجرى التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

- من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444ه.

- لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

ماهى الأمراض الممنوعة من التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023؟

الفئات المرضية التالية لا يسمح لهم التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، لأنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، بناء على تعليمات وزارة الصحة المصرية، وهي:-

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، - السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

كيف يجرى اختيار حجاج الجمعيات الأهلية 2023؟

إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين لكل المحافظات، وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا.

متى تجرى قرعة حج الجمعيات 2023؟

تجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

أين يجرى التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023؟

يوزع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويجرى استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم « بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم المقبل.

ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكل الشروط التقديم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

ويشير إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب.

من يتابع إجراءات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023؟

تشكل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).