9 شروط للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2023.. اعرفها

بدأ فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية 2023، صباح اليوم، ويستمر حتى يوم الخميس 16 فبراير؛ لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنّه سيتم التحقق من صحة بيانات المتقدمين للإشراف على الحج من خلال الإدارة الاجتماعية.

شروط التقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2023

ولفتت التضامن في تقرير صادر عنها، إلى أنّ هناك العديد من الشروط اللازمة للتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2023، مؤكدة أنّ الشروط تتمثل فيما يلي:

- يشترط للمرشح للإشراف على حج الجمعيات الأهلية أنّ يكون عضوا عاملًا بإحدى الجمعيات المقيدة أو عضو مجلس إدارة، طبقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019.

- يشترط أن يتمتع المتقدم للإشراف على حج الجمعيات باللياقة الصحية وكذلك البدنية.

- يتمتع المتقدم بالثقافة الدينية الصحيحة، وذلك حتى يتمكن بأداء المهمة بكفاءة.

- ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عامًا.

- ألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 55 عامًا.

- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة.

- اجتياز الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تجريها لمؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك حتى يتم القضاء على أي تدخلات وعلى أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار.

- يشترط للإشراف على حج الجمعيات بالنسبة للمتقدم أن يكون العضو العامل المتقدم مر على عضويته بالجمعية سنتين على الأقل، ويحسب التاريخ في 1 يناير 2023.

- يشترط أن يكون من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.