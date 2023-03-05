وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلمة أعادت مقتنيات بـ350 ألف جنيه: نموذج للأمانة

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، رشا شحاتة، مُعلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتُقيم بمدينة قلين في كفر الشيخ، ومنحها شهادة تقدير وباقة من الزهور، لعثورها على مبلغ مالي في كيس بلاستيك وشيك ومحمول أيفون، ليصل جملة محتويات الكيس لـ350 ألف جنيه، وأعادت المبلغ والمقتنيات لصاحبها، رافضة منحة 50 ألف جنيه مكافأة على أمانتها.

وكيل الوزارة: المُعلمة الأمينة نموذجاً مضيئاً للمُعلمات المتميزات

وأكد «عبد الله»، إن المُعلمة الأمينة نموذجاً مضيئاً للمُعلمات المتميزات، وقدوة لكل الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن مدارس المحافظة مليئة بتلك النماذج المضيئة، التي تعمل بشغف في سبيل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب، الذين يعدون «شباب المستقبل»، والمتحملون نهضة مصر في مستقبلها.

عثرت على مبلغ مالي كبير أثناء سيرها يُقدر بنحو 350 ألف جنيه

وكانت رشا شحاتة، مُعلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، عثرت على مبلغ مالي كبير أثناء سيرها في شارع سعد زغلول بمدينة دسوق في كفر الشيخ، إضافة لشيك مقبول الدفع يحتوي على كمية كبيرة من المال، وجهاز محمول غالي الثمن، لتلجأ لزوجها، وتبدأ رحلة البحث عن صاحب تلك المقتنيات إلى أن توصلت إليه، وأعادت له المبلغ وهو عبارة عن 250 ألف جنيه نقدي وشيك بـ50 الف جنيه مقبول الدفع، إضافة لجهاز أيفون يصل ثمنه لـ50 ألف جنيه، بإجمالي 350 ألف جنيه، ورفضت المُعلمة مكافأة من صاحب المقتنيات قدرها 50 ألف جنيه.