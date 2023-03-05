طرح البوستر الدعائي لمسلسل تحت الوصاية لمنى زكي (صورة)

طرحت شركة سعدي جوهر المنتجة لمسلسل تحت الوصاية لمني زكي، البوستر الدعائي للمسلسل، الذي يحمل صورة لمني زكي بالحجاب ومعها طفلان «بنت وولد».

ونشر الحساب الرسمي للشركة المنتجة، البوستر الدعائي للمسلسل معلقا عليه: «انتظروا مني زكي في مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023، تأليف: شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج: محمد شاكر خضير، وإنتاج : سعدي-جوهر».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تدور أحداثه حول سيدة أرملة تضطر للعمل في صيد السمك بعد وفاة زوجها وتتنكر في زي رجل من أجل توفير الغذاء لأبنائها، المسلسل للفنانة منى زكي ويشاركها فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.